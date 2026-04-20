フジ住宅 [東証Ｐ] が4月20日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の57億円→70億円(前の期は69.8億円)に22.8％上方修正し、一転して0.2％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.8億円→25.8億円(前年同期は33億円)に2.0倍増額し、減益率が61.1％減→21.8