元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が２０日までに自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネルを更新。４連敗で借金１１で最下位に沈む中日の状態を危惧した。冒頭に「大いに心配になるチームがある」と切り出した高木氏。１７〜１９日の阪神−中日３連戦（甲子園球場）の話題になると、３連敗を喫した中日の投手陣に奮起を促した。１７日は同点の七回１死で、根尾が森下に初球の真ん中低めの直球を捉えられ、左中間への決勝ソロを浴びた