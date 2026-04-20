ものまねタレント・りんごちゃん（３７）の激変姿が注目を集めている。りんごちゃんは２０日までに自身のインスタグラムを更新。「寿司最強」とつづり、全身ショットでスリムになった体型を披露した。りんごちゃんはＴＢＳ系バラエティー番組「熱狂マニアさん！」のテレビ企画で「回転寿司ダイエット」に挑戦。１月には「缶詰めダイエット」で激やせしたビフォーアフターを公開し、「すごい」「顔がシャープに」と話題になっ