4月20日未明、大阪府門真市で、7軒が連なる長屋がほぼ全焼する火事がありました。火元とみられる家に住む70代の男性と連絡が取れていないということです。 20日午前2時半ごろ、門真市石原町で近くに住む女性から「近くの長屋が燃えている」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、火は約2時間半後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての7軒が連なる長屋がほぼ全焼し、周辺の住宅2軒にも延焼したということです