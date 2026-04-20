俳優で歌手・香取慎吾（４９）が人気俳優とのプライベートショットを公開し、ファンを喜ばせている。香取は２０日までに自身のインスタグラムで「山本さん観に来てくれてふたりハンバーガー食べに行ったよ」とつづり、俳優・山本耕史（４９）との自撮り２ショットを披露。黒縁メガネの香取とサングラス姿の山本は、ハンバーガーを手に楽しげな笑顔を浮かべた。この投稿にファンからは「爽やかな２人にお似合い」「わぁ仲良