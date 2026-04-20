札幌市中央区で2026年4月20日午後、飲食店が燃える火事がありました。火事があったのは札幌市中央区南5条西24丁目の、1階に飲食店が入る3階建てビルです。20日午後0時半ごろ、飲食店の店員から「ガスコンロから出火した」と消防に通報がありました。 この火事で、飲食店の内部が炎上し、午後1時の時点で消防による消火活動が続けられています。当時飲食店にいた人は全員避難し、けが人はいませんでした。現場は地下鉄東西線「