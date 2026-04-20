北海道池田町で発生した大規模な林野火災は、２４時間以上が経ったいまも消火活動が続いています。燃えた範囲はこれまでに５０～６０ヘクタールにのぼるということです。（武田記者）「林野火災から一夜明けた池田町富岡です。火や煙は確認できませんが、一面真っ黒になっていまして、形が崩れた住宅が残されています」池田町富岡で４月１９日午前１０時半すぎ、大規模な林野火災が発生し、消防によりますと、２人がけ