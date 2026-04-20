＜全米女子オープン最終予選◇20日◇房総カントリークラブ房総ゴルフ場・東/西コース◇東＝6411ヤード・パー72、西＝6397ヤード・パー72＞6月4日に開幕する海外女子メジャーの出場権をかけた日本予選会が、現在、行われている。一日36ホールのストロークプレーで、上位4人に米カリフォルニア州のリビエラCCで行われる本戦の出場権が付与される。プロ、アマ合わせ129人が出場している。【写真】今季2勝目で元女王とハグ第1ラウンド