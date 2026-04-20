ジュエリー工房オレフィーチェは4月17日〜19日、体験型イベント「ジュエルーム in 福岡」を、UNION SODA(福岡市中央区)で開催する。ジュエルーム in 福岡同イベントの最大の特徴は、スタッフによる接客を一切行わない「完全セルフサービス型」であるということ。来場者は、自分のペースでジュエリーを試着できる。会場では500点以上のジュエリーを自由に手に取ることができ、手持ちのアイテムとのコーディネート確認も可能。500点