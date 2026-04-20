４月20日は、二十四節気のひとつ「穀雨」です。 「穀雨」とは、春の雨が降り、稲や麦などの穀物を潤すころとされています。 天草市楠浦町の麦畑では、色づき始めた麦の穂が暖かい風に揺られていました。 20日朝の最低気温は、天草市本渡で15.1度、阿蘇乙姫で11.8度など、5月下旬並みとなりました。 麦は、これから次第に黄金色へと色づき、5月には刈り取りが始まります。 20日の県内は湿った空気の影響で、くもりの予想ですが