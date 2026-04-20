カタールリーグは19日、今月13日に行われたアルシャマル対カタールSCについてカタールSCに違反があったとして、0-2で敗れていたアルシャマルの3-0勝利扱いに結果を変更することを発表した。これにより首位・アルサッドの優勝確定が取り消され、27日にアルシャマルとの直接対決を行う最終節まで優勝争いが続くことになった。2位のアルシャマルはこの試合で敗れたことで首位との勝ち点差が5となり、最終節を前にアルサッドのリー