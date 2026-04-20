モデルでタレントのマギーが19日にInstagramを更新。抜群スタイルの春コーデを披露した。【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」極小の水着も（10枚） マギーが「春コーデ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、Rick OwensのジャケットにLouis Vuittonのシャツ、Diorのミニスカート、TOD’Sのローファー、Chrome Heartsのバッグを身に付けたコーディネートが収められている。高級ブランドを着こなす彼