「週末にガソリンを入れると高い」「平日のほうが安い」といった話を耳にしたことがある人は多いでしょう。日常的に車を利用する人にとって、少しでも安く給油したいと考えるのは当然のことです。 しかし、実際に曜日によってガソリン価格に差はあるのでしょうか。本記事では、その背景や実態について詳しく解説していきます。 週末に価格が上がると言われる理由 週末はドライブやレジャー、買い物などで車