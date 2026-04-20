TOMORROW X TOGETHERが、止まらない上昇気流を証明した。4月20日、アルバム売上集計サイトのHANTEOチャートによると、TOMORROW X TOGETHERが最近リリースした8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、発売初週（4月13日〜19日）に180万6740枚を売り上げ、週間アルバムチャート1位を記録した。【写真】ボムギュ、バキバキの二の腕が「漢すぎ」これは前作である4thフルアルバム『The Star Chapter: TOG