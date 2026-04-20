「背面が光るスマホ」として登場時から大きな話題となっていたNothingのスマートフォンに、最新モデルが登場した。『Nothing Phone (4a)』はNothingのアイデンティティーでもある透明ボディーを継承、新たなライティングギミックも搭載した。2026年4月15日に東京都内で行われてた新製品発表会で、さっそく実機を触ってきたので紹介しよう。 （関連：【画像】背面にも変化が『Nothing Phone (4a)』外観・使