＜JMイーグルLA選手権最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞翌週に今季メジャー初戦を控えた“前哨戦”が終了した。今大会は、3日目に賞金総額が当初予定されていた375万ドルから、100万ドル上乗せの475万ドル（約7億5300万円）になることを発表。さて、選手たちは一体いくら手にすることになったのだろうか？【写真】日本の双子とロスの双子が集合！三つ巴のプレーオフを制したハナ・グリ