国内女子ツアー今季7戦「KKT杯バンテリンレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】木戸愛とハグで喜びを分かち合う高橋彩華今大会でシーズン2勝目を挙げた高橋彩華が1800万円を獲得。今季通算を4574万4060円として、ランキング3位をキープした。菅楓華は10位タイで193万円を加算。今季8317万2266円でランキング1位を維持した。佐久間朱莉は3位タイに入って650万円を加算。2位（7271万3626円）をキープした