堀琴音が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー「KKT杯バンテリンレディース」を単独5位でフィニッシュしたことを嬉しそうに投稿した。同伴者のスカートの中が見えそう！「こんなとき、どうする」クイズ12問「スポンサーの試合だったので優勝したかったです」と本音を明かしつつも、「それでも今年のこれまでの成績からすると自信になる試合になりました!!」と記していた。その言葉の通り、今季の堀はこれまで6試合に参戦し