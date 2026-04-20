韓国の7人組グループ・BTSのVが、20日までに自身のインスタグラムを更新。よみうりランド遊園地内のポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』を訪れた様子を公開した。【写真】コダックの被り物で「ポケパーク」を満喫したBTS・VVは「村から始めます」というコメントとともに、コダックの被り物をしてパークを楽しむ姿や、ピカチュウ、エイパム、カビゴンとのショットや、エントランスの大きなモンスターボールとの記