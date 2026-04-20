【井口裕香 3rd写真集（仮）】 7月11日 発売 価格：3,850円 【拡大画像へ】 集英社は、井口裕香さんの3rd写真集を7月11日に発売する。価格は3,850円。 本書は、「とある魔術の禁書目録」シリーズのインデックスや「〈物語〉シリーズ」の阿良々木月火など、数々の人気作品に出演している声優でありつつ、持ち前のグラマラスボディを活かしてグラビア界でも活躍