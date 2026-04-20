福岡ソフトバンクホークスは、8月29日にみずほPayPayドーム福岡にて、初開催となる大型音楽ライブイベント『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』を開催する。【写真】今年冬に開催された『FUKUOKA MUSIC FES.2026』に出演したanoイベントには、世界的ロックバンドJOURNEY、NIGHT RANGERが来日出演。1980年代のロックシーンを代表するレジェンドたちが、真夏の福岡に集結する。さらに、邦楽アーティストとして、世界的に活躍するガール