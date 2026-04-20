あさくまは、「ステーキのあさくま 東海加木屋店」を2026年4月23日にオープンする。これに先立ち、2026年4月21日限定の特別イベントとして、極上ステーキ食べ放題『匠肉祭り』を開催する。【メニュー画像はこちら】厚切りサーロインやテンダーロインなど焼きたてのステーキをスタッフが配膳、45品目のサラダバーやイベント限定の特別メニューも【ステーキのあさくま 東海加木屋店 概要】オープン日:2026年4月23日所在地:愛知県東海