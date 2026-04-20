新幹線予約を最短1分。JR東日本がネット予約の新サービスです。「JRE GO」は新幹線の新しいネット予約サービスで、20日から事前エントリー制による先行試用版がスタートします。これまで利用されてきた予約サービス「えきねっと」では、初めて使う人の場合、会員登録などの手続きに時間がかかり、予約完了まで平均10数分かかっていました。新サービスの「JRE GO」では会員登録が不要で、手続きが簡単なうえ、乗車区間を検索すると