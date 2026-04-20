20日午前9時半すぎ、東京・千代田区の参議院議員会館に、刃物を所持したとみられる男が現れ、男は現行犯逮捕されました。捜査関係者によりますと、20日午前9時45分ごろ、千代田区の参議院議員会館に入るための金属探知機に反応があり、警備員が近くにいた警視庁の警察官に通報しました。50代くらいの男が刃物を所持していたとみられ、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたということです。ケガ人はいませんでした。男は「片山議員に