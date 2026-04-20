小学6年生と中学3年生を対象にした「全国学力テスト」が20日から始まり、中学校の英語のテストは4技能全てでオンライン方式で行われます。「全国学力テスト」は毎年、小学6年生と中学3年生を対象に行われています。2026年度は小中学生約200万人が参加予定で、毎年実施される「国語」「算数・数学」に加え3年に1回行われる「英語」のテストも実施されます。中学校の英語は、2026年度から初めて「聞くこと」「読むこと」「書くこと」