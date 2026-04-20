４月２０日に５５歳の誕生日を迎えたタレントでパーソナルトレーナーの坂本一生が、自身のジムで驚異の記録を打ち立てた。ベンチプレス８０キロを５５回挙上した。年齢を感じさせないどころか、むしろ円熟味すら漂う圧巻のパフォーマンスだ。坂本は１９９３年、「新加勢大周」として鮮烈なデビューを果たし、世間を騒がせた?お家騒動?で一躍時の人となった。その後、同年７月に坂本一生へ改名。「新・○○」という言葉は流行語