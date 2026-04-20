ワコールホールディングスが大幅高で５連騰。ストップ高の水準となる５０４２円に買われ、年初来高値を更新した。月刊「ＦＡＣＴＡ」５月号のなかで、ワコールＨＤに関して国内大手銀行幹部が「大株主でアクティビストとして知られるシンガポールの３Ｄインベストメント・パートナーズに身売りを迫られている」などと打ち明けていると報じられたことが、前週末１８日に明らかになった。報道