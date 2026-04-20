アメリカ軍はアラビア海北部で海上封鎖を破ろうとしたイラン船籍の貨物船に対し、駆逐艦が砲撃して航行を阻止したと発表しました。【映像】イラン船籍の貨物船に砲撃を加える様子（実際の映像）アメリカ中央軍の19日の声明によりますと、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦「スプルーアンス」がアラビア海北部でイランの港に向かおうとしていたイラン船籍の貨物船に対し、アメリカ軍が実施中の海上封鎖の措置に違反していると警告を