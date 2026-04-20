＜RBCヘリテージ最終日◇19日◇ハーバータウンGL（サウスカロライナ州）◇7243ヤード・パー71＞高額賞金がかかる米国男子ツアーのシグネチャー大会は、最終ラウンドが終了した。＜連続写真解説＞マスターズ連覇マキロイのスイングをマネするための練習法って？日本勢で唯一出場している久常涼は55位でこの日を迎え、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「70」をマーク。トータル3アンダー・59位タイで4日間を終えた。 単