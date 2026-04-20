7人組グループ・BTSのメンバーJinがアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」の大型ポップアップストアがきょう20日より、大阪・あべのハルカスの展望台（ハルカス300）にて開催される。日本初上陸＆新作のグッズなど100種類以上を販売する。【画像】ポップアップでは…完全新作のオリジナルグッズなどの販売も20日〜26日の1週間限定でIGINとJinがハルカス300（展望台）をジャック。韓国で爆発的な人気を誇るフレ