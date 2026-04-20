「358」が抽選になるほど人気な理由とは?「２９５１」最近、FRIDAY記者が「希望番号予約センター」に申請したナンバープレートの番号である。どうしてこの番号にしたか、おわかりだろうか。日常的に目にするナンバープレートの数字に、実はドライバーの想いが込められていることがある。全国自動車標板協議会が発表した最新の人気ナンバーのランキングがある。３ナンバーは主に普通乗用車、５ナンバーは小型乗用車、軽・５ナンバー