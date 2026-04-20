実はみんなこだわっている――意外に深い「ナンバープレートの世界」最新事情

「358」が抽選になるほど人気な理由とは?

「２９５１」

最近、FRIDAY記者が「希望番号予約センター」に申請したナンバープレートの番号である。どうしてこの番号にしたか、おわかりだろうか。日常的に目にするナンバープレートの数字に、実はドライバーの想いが込められていることがある。

全国自動車標板協議会が発表した最新の人気ナンバーのランキングがある。３ナンバーは主に普通乗用車、５ナンバーは小型乗用車、軽・５ナンバーは軽自動車を指す。現行のルールでは、抽選対象希望番号に指定されていない数字であれば、好きなナンバーを選ぶことができる。

３ナンバーではシンプルな「１」が一番人気だ。一方、小型・軽自動車では「２５２５（ニコニコ）」や「１１２２（いい夫婦）」といった語呂合わせが人気となっている。自動車生活ジャーナリストの加藤久美子氏が解説する。

「昔は３ナンバーと言えば高級車や外車のイメージが強かった。実際、多かったのですが、制度が変わって大衆車が増えた今も、当時の名残で、３ナンバーのオーナーの中にはステータスを重視する人が少なくない。それがパッと見で目立つ『一桁ナンバー』人気につながっている側面はあります」

５ナンバーや軽自動車では『１１８８（いいパパ・いい母）』など家族を連想させるような語呂合わせが多い。逆にこれらの家庭的な番号は、３ナンバーには１種類もランクインしていません」

すべてのカテゴリーで大人気のナンバーもある。それが「３５８」だ。脈絡のない数字の羅列に見えるが、人気の理由は何なのか――。

「風水で金運・財運を象徴する『３』『５』に、運気を引き寄せる吉数の『８』を合わせた『３５８』は、最強の開運ナンバーで、『エンジェルナンバー』と呼ばれています。ゲン担ぎを好む日本人の気質に合っているのでしょう」（加藤氏）

需要が集中する理由は他にもある。

「購入時に希望ナンバーを指定されないお客様は一定数おられます。販売店として、希望なしで申請して『４９８９（四苦八苦）』など縁起の悪い番号が割り当てられることは避けたい。そんなときの選択肢として、ディーラーが無償で『３５８』を指定することがあります」（都内ディーラー勤務のベテラン販売員）

ナンバーも進化している

あまりの人気に、「３５８」は’25年5月に全国一律で抽選対象希望番号に指定された。今後、人気が高まると見られているのが「進化系」ナンバーだ。

「『３５８』に『８』を加えた『３５８８』は希望者が増えていると聞きます。吉数をさらに増やした、最強の風水ナンバーと言えるでしょう。″末広がり″の『８』を４つ並べた『８８８８』もかなり人気ですが、こちらも抽選指定されています。『００』を無限を意味する記号『∞』に見立て、『８』で挟んだ『８００８』も、″吉数が永遠に続く″という縁起の良いナンバーとして需要が高まっています。左右対称という見た目の良さも、人気の理由のようです」（前出・加藤氏）

趣味や好み、職業を反映したナンバーも増えている。

「昔から焼き肉好きの方が語呂合わせで『２９』と付けたり、精肉店のオーナーが仕事のゲン担ぎで『１１２９』（いい肉）を選ばれたりしますね。大喰いタレントの方も『２９』を好まれます。最近はサウナ人気の高まりを受け、『１１３７（いいサウナ）』を希望するお客様が増えました」（前出・ベテラン販売員）

冒頭の数字に隠された意味がわかった読者諸氏には「福(ふく)こい」！

『FRIDAY』2026年４月17・24日合併号より