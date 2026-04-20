1963年（昭和38年）3月31日、東京・台東区の入谷南公園で遊んでいた4歳の吉展ちゃんが忽然と姿を消した。写真はイメージ©getty日本中を揺るがした誘拐事件の陰には、一人の足の不自由な男の、屈折した半生があった。アリバイ崩壊まで2年--犯人が語らなかった「殺害の動機」犯人・小原保が吉展ちゃんに声をかけたのは、「身なりが良く、金持ちの家の子供に違いない」と踏んだからだった。ところが、公園で言葉を交わ