谷口悟朗監督のあと、ルフィの田中真弓さんからも…NHK・Eテレの番組から1992年4月に誕生し、子どもたちを中心に多くの人に愛されてきたキャラクター・ニャンちゅう。その声を30年以上つとめ、「ちびまる子ちゃん」など多くのアニメや舞台で活躍してきたのが、津久井教生さんだ。2019年にALSの告知を受け、しばらくは奇跡的に声が出るといわれながらニャンちゅうほか、多くの仕事を続けてきた。2022年ニャンちゅう30周年を迎えたの