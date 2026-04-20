今月導入された自転車の「青切符制度」を悪用した詐欺で、名古屋市の男性が現金5万円をだまし取られました。警察によりますと、17日午後3時ごろ、名東区牧の原で歩道を自転車で走っていた天白区の70代の男性が、警察官を名乗る男2人に「歩行者がいるのに手信号しないのは違反」と声を掛けられました。男らは「警察官2人だから2万5千円ずつ支払え」と言って反則金の名目で現金5万円をだまし取って白のワンボックス車で走り去