女性7人組アイドルグループ「CANDYTUNE」が19日、横浜市のぴあアリーナMMで開催されたファッション雑誌「JJ」（光文社）の創刊50周年記念フェス「JJ50thAnniversaryFest2026」に出演した。ヒット曲「倍倍ファイト！」や「HAPPYBOUNCEBIRTHDAY」、「キス・ミー・パティシエ」の全3曲を披露。会場を大いに盛り上げ、村上緋杏（26）は「JJ50周年おめでとうございます！」と祝福した。ハロー！プロジェクトのアイド