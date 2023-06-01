【プレミアリーグ第33節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 2-1(前半1-1)アーセナル<得点者>[マ]ラヤン・シェルキ(16分)、アーリング・ハーランド(65分)[ア]カイ・ハバーツ(18分)<警告>[マ]マーク・グエヒ(60分)、アーリング・ハーランド(83分)、ジョゼップ・グアルディオラ(84分)[ア]クリスティアン・モスケラ(36分)、ガブリエル・マガリャンイス(83分)