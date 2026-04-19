【松蔭大−横浜商大】６回無失点と好投した商大・駒井＝関東学院大ギオンパーク神奈川大学野球春季リーグ第３週第２日は１９日、関東学院大ギオンパークで２回戦が行われ、横浜商大が松蔭大に連勝して勝ち点を２に伸ばした。神奈川大と桐蔭横浜大が勝って、それぞれ１勝１敗のタイとした。商大は先発駒井が６回無失点と好投。打線も１１安打と奮起し、８─０で快勝した。神大は七回に神田のソロで加点するなど、神奈川工大を