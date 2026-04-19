岩国医療センターの跡地で市が建設を進めてきた科学・福祉交流施設が完成し、19日に記念の式典が行われました。岩国市黒磯町で、21日にオープンを迎える「いこいと学びの交流テラス」で19日、施設の完成を記念する式典が開かれました。「いこいと学びの交流テラス」は愛宕山開発地に移転した岩国医療センターの跡地およそ10ヘクタールを活用し「福祉・交流のまちづくり」をテーマに市が整備を進めて