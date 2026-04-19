4月19日、阪神競馬場で行われた第5Rで、オープンザパンドラ（田口貫太騎手）は、最後の直線コースで内側に斜行したため、バディ（太宰啓介騎手）の進路が狭くなった。田口貫太騎手JRA通算100勝達成開催4日間この件について、田口貫太騎手は、5月2日（土）から5月10日（日）まで9日間（開催日4日間を含む）の騎乗停止となった。