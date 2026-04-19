【モデルプレス＝2026/04/19】タレントのゆきぽよが4月6日、自身のInstagramを更新。お花見ショットを公開した。【写真】29歳ギャル「ビジュ最高」美人妹との平成ギャル風ショット◆ゆきぽよ、平成ギャル風コーデ披露「連日ギャル投稿失礼します！！」とつづり、ミニボトムにレッグウォーマーを合わせた美しい脚が際立つスタイリングや、長いネイルで“ギャルピース”を披露した写真を公開したゆきぽよ。ゆみちぃとの2ショットも公