18日に発生した長野県北部を震源とする震度5クラスの2度の地震で、建物被害が大町市を中心に48件確認されています。19日午前、大町市美麻のそば店と商店を兼ねた店内では、食器や瓶などの片付けに追われていました。県内では18日午後、県北部を震源とする震度5クラスの2度の地震がありました。県によりますと人的な被害の報告は入っていませんが、大町市を中心に屋根瓦の一部が落下するなどの被害が48件確認されています。また、県