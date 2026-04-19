◇明治安田J1百年構想リーグG大阪2（5PK3）2岡山（2026年4月19日パナスタ）G大阪は岡山にPK戦で競り勝った。前半早々に失点するも、同26分にMF岸本武流が同点弾。後半20分には約2カ月半ぶりの戦列復帰となったFW宇佐美貴史のスルーパスからFWイッサム・ジェバリが一時逆転となる今季初得点を決めた。苦しんできたセットプレーが、進歩の跡を見せた。前半26分、右CKのチャンス。キッカーのDF初瀬亮が放った精度の高い