◇女子ゴルフツアーKTT杯バンテリン・レディース最終日（2026年4月19日熊本県熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72））運ではなく実力で勝ち切った。最終18番。10センチのウイニングパットを高橋は、同伴競技者の鈴木がホールアウトする前に“お先に”とあっさり打った。通常は一緒に回っているプレーヤーが全員打ち終えてから、優勝の余韻を楽しむようにパットを決めるのが一般的。だが、目の前の一打に集中し