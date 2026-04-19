15021569_6152【漫画】本編を読む駅の改札でICカードが反応せず、苛立ちを露わにする乗客。原因は「他社路線の出場情報が残っていること」だった。親切に説明する駅員に対し、乗客は「同じ鉄道だろ！ここで処理しろ！」と理不尽な怒声を浴びせる。このエピソードは、SNSやブログで注目を集めているのが、駅員経験を持つザバック(@theback_blog)さんの実録漫画『100日後にやめる契約駅員さん』だ。主人公のペン助が直面するこの光景