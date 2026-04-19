4月19日、中越地震からの復興を記念してブルーインパルスが小千谷市でアクロバット飛行を行いました。一糸乱れぬ飛行を披露したのは航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」です。小千谷市での飛行は中越地震から20年の節目としておととし予定されていましたが台風で中止になっていて、2年越しで実現。大きなハートが描かれるなど11の演目が披露されました。(訪れた人は)「本当に地震の時