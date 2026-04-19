元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が公開したオフショットに絶賛の声が寄せられている。森は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「今回もガルアワＭＣありがとうございましたｒｉｅｎｄａのランウェイ、トップバッターを務めさせていただきました２０周年おめでとうございます」とつづり、衣装ショットをアップ。白のジャケットを着て、髪形をハーフアップにした姿を披露した。この投稿にファンからは「