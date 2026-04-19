女優賀来千香子（64）が19日、横浜市で開催された「JJ50thAnniversary Fest2026」に出演した。JJ専属モデルとして同誌の黄金時代を築いたと紹介された賀来は、白のパンツスタイルでランウエーを歩き、歓声に手を振って応じた。「私が出演させていただいた時は、ハマトラ、ニュートラ、サーファー…とJJが一番注目があったころでした。スタッフ、モデルさんたちがみんなキラキラしていた」と、ファッショントレンドを交えて振り返っ