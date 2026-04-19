お笑い芸人の吉住（36）が18日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。自身が合コンに誘われなかった際の代打を務める女性芸人を明かした。パーパーのあいなぷぅ（32）が、カーネーション吉田結衣（37）、吉住とともに頻繁に合コンに行っていることを明かし、吉田は「この間コンパしたお相手が、官僚の方と」と告白し、スタジオを驚かせた。吉住は「私は行かせてもらえてないんです。官僚のと