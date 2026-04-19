小千谷市で航空自衛隊のブルーインパルスが空を舞い迫力あるパフォーマンスを披露しました。 小千谷市でアクロバット飛行を披露したのは宮城県松島基地所属のブルーインパルス。 ２０２４年、中越地震の復興から２０年を記念して飛行を予定していましたが台風のため中止に。 今回、市民から多くの要望の声があり、ブルーインパルスの飛行が実現しました。 ■新潟・江南区から 「元々ブ